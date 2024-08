Darf die Sozialhilfe 4600 Euro im Monat ausmachen?

Knapp jeder vierte Arbeitslose in Wien ist ein Flüchtling

Wie groß die Last für Wien ist, spiegelt sich an den Arbeitslosenzahlen wider. „In Salzburg, in Tirol oder in Kärnten gibt es einige Hundert Flüchtlinge auf Arbeitssuche. 2000 gibt es in Oberösterreich und 30.000 in Wien. In Wien sind wir kurz davor, dass jeder vierte Arbeitslose ein Flüchtling ist – nicht ein Migrant, nicht ein Ausländer – ein Flüchtling“, schlägt Kopf Alarm.