Die Entzauberung des Dominik Wlazny live im ORF

„Er hat nicht viel an Programm vorgelegt“

Beim Thema Religionssymbole aus der Schule verbannen, fielen Sätze wie: „Wir brauchen ein Fächer-Update, wir brauchen eine Fächerzukunft, wo Ethik und Zivilcourage, nachhaltiges Leben gelehrt werden, anstatt einen Doktortitel in Mathematik.“ Dominik Wlazny „hat nicht viel an Programm vorgelegt, er versucht eher mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Art, wie er Politik machen möchte, zu punkten, und andere haben ein konkretes Programm“, analysierte im Anschluss an die Sendung die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle.