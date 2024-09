Über Tage vermisst: Ziegenbock „Peter“ ist zurück!

Tagelang hatte sich „Peter“ nicht blicken lassen. Der neue Besitzer Marcel Gruber war bereits voller Sorge, dass dem Tier etwas zugestoßen sein könnte. Zwischenzeitlich wurde er kurz gesichtet, einfangen ließ er sich aber nicht. Am Ende entschied sich der sture Bock dann doch dazu, sein neues Zuhause zu beziehen – und tauchte am Samstagabend genau eine Woche nach seinem Verschwinden wie von Wunderhand plötzlich ganz in der Nähe seiner nunmehrigen Herde auf.