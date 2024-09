Bolsonaro-Anhänger protestieren gegen X-Sperrung

Nach der Sperrung des Online-Dienstes X in Brasilien sind in dem südamerikanischen Land am Samstag Tausende Demonstranten auf die Straße gegangen. Die Demonstrierenden forderten auf Transparenten „Demokratie“ und „Freiheit“, aber auch die Absetzung des Richters Alexandre de Moraes von Brasiliens Oberstem Gerichtshof.