Vereint nach 30 Jahren: „Wusste immer, er ist es“

Wissen Sie, wie es das eigene Herz berührt, wenn man auf ein Paar trifft, das so geerdet und im Einklang ist? Die Harmonie zwischen Brigitte (58) und Christian (64) ist jedenfalls richtig spürbar, als wir die beiden treffen. Eine schöne Abwechslung in Zeiten wie diesen. Und hört man sich ihre Geschichte an, muss es schon immer so bestimmt gewesen sein: Schon ihr Kennenlernen bringt einem zum Schmunzeln.