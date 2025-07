Dieses Spice Girl sagte „Ja“ – zum dritten Mal!

Die Braut im weißen Märchtentraum, der 13 Jahre jüngere Bräutigam im kessen Schottenkaro. All das in der altehrwürdigen St. Paul‘s Cathedral in London. In einer pompösen Zeremonie gab „Scary Spice“ Mel B ihrem früheren Friseur, Rory McPhee, das Ja-Wort. Es ist die dritte Ehe für die 50-Jährige und nach der Trauung ging es erst so richtig heiß her.