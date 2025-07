Nach Musiala-Horror: Schwere Vorwürfe von Neuer

Müller leidet mit: „Das ist sehr bitter“

Thomas Müller bezeichnet die Verletzung von Musiala als sehr bitter. „Es ist ja nicht nur so, dass wir wie Roboter nebeneinander leben, sondern wir haben auch persönliche Beziehungen.“ Zum Ausscheiden meint er: „Wir waren so fokussiert auf das Weiterkommen hier – und jetzt ist es eben so ausgegangen. Das müssen wir erst mal verarbeiten.“