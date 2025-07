Tourist strandete mit Leihauto auf Wanderweg

Das blinde Vertrauen eines Touristen in sein Navigationssystem führte am Montag zu einem zeitintensiven Feuerwehreinsatz. Der Urlauber aus Asien und seine Begleiter wollten mit ihrem Mietwagen zu einem Gasthaus in der Ortschaft Obersee am Hallstättersee fahren. Das Navi zeigte als kürzesten Weg den Ostuferwanderweg an, der ab einem Umkehrplatz aber nur mehr für Radfahrer und Fußgänger passierbar ist.