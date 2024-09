Kampfansage vor Duell: „Ich kann noch knallen“

Raab feiert unerwartetes Comeback

Die ehemalige Box-Weltmeisterin tritt am 14. September in einem Schaukampf in Düsseldorf gegen Raab an. RTL überträgt das Spektakel live. Für den Moderator ist es ein Comeback auf dem Bildschirm. 2015 hatte er sich eigentlich von seinen Zuschauern verabschiedet.