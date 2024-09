Geheimdokument legt Hamas-Kriegsstrategie offen

Kein Interesse an Kriegsende

Die Hamas soll kein Interesse an einem raschen Kriegsende zeigen, auch wenn Teile des Gazastreifens zerstört und zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Im Gegenteil, das Dokument spricht von der Notwendigkeit, „wichtige Klauseln im Abkommen zu verbessern“, selbst wenn sich die Verhandlungen dadurch in die Länge ziehen.