Frauen mit Fäkalien und Nadelspritzen beworfen

In flagranti ertappt und gefasst

Am Mittwoch kam es zur Festnahme des 29-jährigen Verdächtigen, unmittelbar, nachdem er ein fünftes Mal zugeschlagen hatte. „Gegen den Tatverdächtigen wird unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der versuchten Körperverletzung sowie der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten ermittelt“, erklärte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag.