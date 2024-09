Queen Elizabeths rührender Abschied von Pony Emma

Terry Pendry, ihr langjähriger Pferdepfleger, enthüllte in einem bewegenden Bericht, wie zart und gebrechlich die Königin in diesen Momenten wirkte. Trotz ihrer Schwäche bestand sie darauf, selbst in den Sattel zu steigen, bat aber ihren treuen Begleiter, neben ihr zu gehen, um sie vor einem Sturz zu schützen, schilderte er der „Daily Mail“.