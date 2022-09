Royal Family in Trauer um Queen Elizabeth vereint

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte Macron, die tags zuvor in Turnschuhen bei der Schlange vor der Westminster Hall vorbeischauten, sowie US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill erreichten am späten Vormittag die Westminster Abbey in London. Anders als die meisten Trauergäste reiste das US-Präsidentenpaar im eigenen Wagen an. Hand in Hand betraten sie die Kirche.