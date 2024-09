Bregenzer Delegation reisten in die Ukraine

Unbürokratische Hilfe im Bereich Gesundheit

Im Rahmen des Besuches traf die Delegation auf die Gouverneurin des Oblasts Iwano-Frankiwsk, Svitlana Onyshchuk, sowie auf den Bürgermeister von Jaremtsche, Andrii Myroniak. Der Gedankenaustausch drehte sich um die Herausforderungen der Region und mögliche Formen der Unterstützung. Helfen wollen die Bregenzer möglichst rasch und unbürokratisch im Bereich Gesundheit sowie in den Krankenhäusern, in denen die Not besonders groß ist.