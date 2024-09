„Aus Sicht des Täters kann es einzige Lösung sein“

Schon wieder gab es in Tirol am Dienstag eine Fahndung der Polizei, nachdem ein Räuber eine Bank ins Visier genommen hatte. Seit November 2023 gab es acht Überfälle auf Geldinstitute im „Heiligen Land“. Was sind die Motive für einen Überfall und wie geht es den Opfern und dem Täter danach? Ein Kriminalpsychologe klärt auf.