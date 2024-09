Das neue Schuljahr startet mit alten Baustellen

Montag hat für 245.000 Wiener Schüler die Schule begonnen, für mehr als 20.000 von ihnen zum ersten Mal. Auch 24 Kinder in der Klasse 1C der Volksschule Alte Donau starteten in einen neuen, aufregenden Lebensabschnitt. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), Arno Langmeier und Gemeinderätin Pia Wieninger (SPÖ) besuchten die Klasse zu Schulbeginn. Ganz so problemlos lief der Schulstart aber nicht ab. Personalmangel und Tausende Kinder mehr fordern das Bildungssystem weiterhin. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.