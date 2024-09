Schnuppern im Sommer: Technik als „Frauenberuf“

Besseres Gehalt in technischen Berufen

„Projekte in der Vergangenheit haben gezeigt, wie wichtig es ist, Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich selbst praktisch auszuprobieren und so Hemmschwellen gegenüber technischen Berufsfeldern abzubauen“, erklärt Akademie-Geschäftsführer Manfred Vallant. „Das bringt auch finanzielle Vorteile für sie. Noch immer werden technische Berufe deutlich besser bezahlt als klassische Frauenberufe.“