Jugend tanzt kaum mehr

Dancing Star bringt den Kickern wieder Tanzen bei

Kärnten
13.08.2025 20:01
Andy und Kelly Kainz gewannen mit verschiedenen Partnern viermal bei Dancing Stars.
Andy und Kelly Kainz gewannen mit verschiedenen Partnern viermal bei Dancing Stars.

Am Samstag verwandelt sich der Stadtpark Althofen in eine Tanzbühne: Unter dem Motto „Let’s Dance mit Andy & Kelly“ laden die bekannten Profitänzer Andy und Kelly Kainz zu einem besonderen Abend voller Rhythmus, Lebensfreude und Bewegung. Die Jugend tanzt kaum mehr, Andy setzt auf eine neue Schiene.

0 Kommentare

Während früher die Jugend noch ordentlich das Tanzbein schwang, sieht man heutzutage auf dem Parkett nur noch das ältere Semester sich zur Musik drehen. Doch geht es nach den Plänen von Profitänzer Andy Kainz, dann soll sich das wieder ändern, denn „die Jugend tanzt nicht mehr so, wie wir es gelernt haben. Einen Tanzkurs in der Schule gibt es nicht mehr.“

Auch dass Sportler seit jeher als Tanzmuffel gelten, stößt dem ehemaligen Dancing Star-Teilnehmer ordentlich auf. Deshalb geht Kainz mittlerweile auch aktiv auf Fußballer zu und möchte den Kickern flotte Tanzschritte näher bringen. „Immerhin finden die Damen das Tanzen toll.“

Mit Claudia Reiterer gewann Andy Kainz bei Dancing Stars.
Mit Claudia Reiterer gewann Andy Kainz bei Dancing Stars.
Auch Marika Lichter lag mit Kainz einmal vorne.
Auch Marika Lichter lag mit Kainz einmal vorne.

Tanzprogramm für alle Generationen
In anderen Bundesländern werde noch vielmehr getanzt, wie der Tanzlehrer weiß: „In Städten wie Wels, Linz, Graz und Wien ist das völlig anders. Es herrscht eine andere Begeisterung für diese Sportart.“ Mit seinen Kursen möchte Kainz auch ältere Menschen für das Tanzen begeistern und bietet daher ein eigenes Programm dafür an.

Um Tanzluft zu schnuppern, müssen Interessierte aber nicht unbedingt in eine Tanzschule gehen. Denn am Samstag, 16. August, verwandelt sich der Stadtpark Althofen in ein riesiges Tanzparkett. Ab 19 Uhr gibt es bei „Let’s Dance mit Andy & Kelly“ einen besonderen Abend voll Rhythmus, Lebensfreude und Bewegung. Mitmachen kann jeder, ob mit oder ohne Tanzpartner. Der Spaß steht im Mittelpunkt und „Tanzen hält uns alle irgendwie jung.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

Mehr Kärnten
Jugend tanzt kaum mehr
Dancing Star bringt den Kickern wieder Tanzen bei
Tragödie am Berg
67-Jähriger stürzte bei Klettertour ab und starb
Krone Plus Logo
Hasch in Zustellbox
Dieser Essenslieferant servierte Drogen zur Pizza
Portrait mit Tiefgang
Kunst mit blühenden Charaktereigenschaften
Tresor im Visier
Brutale Home-Invasion auf Senior (85) in Wohnung
Folgen Sie uns auf