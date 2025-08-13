Dancing Star bringt den Kickern wieder Tanzen bei

Während früher die Jugend noch ordentlich das Tanzbein schwang, sieht man heutzutage auf dem Parkett nur noch das ältere Semester sich zur Musik drehen. Doch geht es nach den Plänen von Profitänzer Andy Kainz, dann soll sich das wieder ändern, denn „die Jugend tanzt nicht mehr so, wie wir es gelernt haben. Einen Tanzkurs in der Schule gibt es nicht mehr.“