Dancing Star bringt den Kickern wieder Tanzen bei

Am Samstag verwandelt sich der Stadtpark Althofen in eine Tanzbühne: Unter dem Motto „Let’s Dance mit Andy & Kelly“ laden die bekannten Profitänzer Andy und Kelly Kainz zu einem besonderen Abend voller Rhythmus, Lebensfreude und Bewegung. Die Jugend tanzt kaum mehr, Andy setzt auf eine neue Schiene.
Während früher die Jugend noch ordentlich das Tanzbein schwang, sieht man heutzutage auf dem Parkett nur noch das ältere Semester sich zur Musik drehen. Doch geht es nach den Plänen von Profitänzer Andy Kainz, dann soll sich das wieder ändern, denn „die Jugend tanzt nicht mehr so, wie wir es gelernt haben. Einen Tanzkurs in der Schule gibt es nicht mehr.“
Auch dass Sportler seit jeher als Tanzmuffel gelten, stößt dem ehemaligen Dancing Star-Teilnehmer ordentlich auf. Deshalb geht Kainz mittlerweile auch aktiv auf Fußballer zu und möchte den Kickern flotte Tanzschritte näher bringen. „Immerhin finden die Damen das Tanzen toll.“
Tanzprogramm für alle Generationen
In anderen Bundesländern werde noch vielmehr getanzt, wie der Tanzlehrer weiß: „In Städten wie Wels, Linz, Graz und Wien ist das völlig anders. Es herrscht eine andere Begeisterung für diese Sportart.“ Mit seinen Kursen möchte Kainz auch ältere Menschen für das Tanzen begeistern und bietet daher ein eigenes Programm dafür an.
Um Tanzluft zu schnuppern, müssen Interessierte aber nicht unbedingt in eine Tanzschule gehen. Denn am Samstag, 16. August, verwandelt sich der Stadtpark Althofen in ein riesiges Tanzparkett. Ab 19 Uhr gibt es bei „Let’s Dance mit Andy & Kelly“ einen besonderen Abend voll Rhythmus, Lebensfreude und Bewegung. Mitmachen kann jeder, ob mit oder ohne Tanzpartner. Der Spaß steht im Mittelpunkt und „Tanzen hält uns alle irgendwie jung.“
