Football-Profi bei Raubüberfall angeschossen

Zurück im Training

Pearsall war im April von den 49ers in der ersten Runde des Drafts ausgewählt worden. Dabei sichern sich die Teams aus der National Football League die Rechte an jungen Talenten. Der Wide Receiver war nach Verletzungsproblemen diese Woche ins Training zurückgekehrt. Die reguläre Saison in der NFL startet in der kommenden Woche.