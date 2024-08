Schrein-Betreiber soll Menschen geopfert haben

Weiterer Fall im Juli

Im Juli hatte die Polizei bereits 17 Schädel gefunden, die sich in einer Kammer unter einem mutmaßlichen Schrein in Mpigi westlich von Kampala befanden. Auch in diesem Fall ist noch unklar, wie die Schädel an den Fundort gelangten. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen und ermittelt.