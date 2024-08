Deutscher Biker krachte gegen Weidezaun

Eine ganze Gruppe deutscher Biker war am Mittwochnachmittag auf der L5 von Hittisau in Richtung Balderschwang (Deutschland) unterwegs. Die Ausfahrt der vier Männer verlief erst ganz nach Plan, doch plötzlich geriet ein Mitglied der Gruppe, ein 66-Jähriger aus Rheinland-Pfalz, in Schwierigkeiten. Sein Bike kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Weidezaun.