Biker bei tödlichem Unfall unter Lkw geschleudert

Motorradsaison fordert Todesopfer

Im heurigen Sommer verunglückten bereits mehrere Zweiradfahrer auf Oberösterreichs Straßen. Erst vorigen Freitag fuhr ein Altmünsterer (35) in St. Lorenz am Mondsee in einer Linkskurve geradeaus in den Tod. Und vor zwei Wochen verstarb in Waizenkirchen ein Vespafahrer (52) aus Eferding bei einer Kollision mit einem Verkehrszeichen.