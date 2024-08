Schmankerl und letzte Chancen bei Tag des Denkmals

Die meisten teilnehmenden Institutionen bieten am Tag des Denkmals nicht nur spezielle Führungen, sondern auch Einblicke in sonst abgesperrte Bereiche – so sie nicht überhaupt sonst für die Öffentlichkeit tabu sind, etwa die Feuerwache und der Gipskeller der Hofburg, oder die Botschaftsgebäude etwa von Frankreich und dem Irak. Bei den meisten dieser Führungen ist die Zahl der Teilnehmer limitiert, schnelles Anmelden macht sich daher bezahlt.