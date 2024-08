Streit um Last-Minute-Entwurf der Regierung

Monatelang gab es – wie so oft in dieser türkis-grünen Bundesregierung – ein Ringen bzw. Tauziehen um ein wichtiges Thema. Kaum eines könnte viel wichtiger sein als die Sicherheit. Und siehe da – ohne großes Trara fanden die Partner, die sich in den letzten Jahren so sehr voneinander entfremdet haben, doch noch zusammen. Österreich hat eine neue Sicherheitsstrategie.