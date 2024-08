Wie SPÖ-Chef Babler sein Wahlprogramm durchboxte

Kämpferisch präsentierte sich SPÖ-Chef Andreas Babler beim ORF-Sommergespräch am Montagabend. Kämpfen musste der Parteichef unmittelbar zuvor aber auch um die Zustimmung für sein intern in die Kritik geratenes Wahlprogramm. Wie es schließlich fixiert wurde und was die Zweite Nationalratspräsidentin zu dem Leak ihres Briefes und den Vorgängen in den roten Reihen sagt.