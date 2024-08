Steffl-Terrorverdächtiger wird endlich abgeschoben

Massenhaft IS-Material am Handy

Mehr als 50 Seiten umfasst die Gerichtsentscheidung. Den Angaben des Mannes, dass er in seiner alten Heimat der politischen „Gruppe 24“ angehörte, deren Mitglieder von der Regierung in Tadschikistan verfolgt werden, schenkte Herr Rat keinen Glauben. „Die Auswertung hat keine Hinweise auf die ,Gruppe 24‘ ergeben“, heißt es in der Begründung. Vielmehr sei der Verdacht auf Begehung von einschlägigen islamistisch-terroristischen Straftaten zu erkennen.