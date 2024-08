Solingen und seine Messer

ANDERERSEITS zeigen die Messermorde von Solingen, so wie jene, die jüngst in Mannheim stattfanden, dass da eine Form von Gewaltverbrechen um sich greift, die eben - so auch das deutsche Bundeskriminalamt – kausal mit der Migrationsproblematik zu tun hat. In Mannheim war es ein afghanischer Asylwerber, nun in Solingen eben ein Syrer, dessen Asylantrag abgelehnt wurde.