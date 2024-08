„Uralt-Thema“soll nun endlich zur Realität werden

Absage an A3-Verlängerung bleibt aufrecht

Keine Utopie ist der Bau der ungarischen Autobahn M 85, die nächstes Jahr bei der Grenze Klingenbach enden soll. Auf österreichischer Seite erteilt Gewessler der A3-Verlängerung eine Absage und verweist auf die Arbeitsgruppe zwischen Bund und Land, welche eine „bessere, zukunftsfähige Mobilitätslösung für die Region“ erarbeite. „Das heißt auch, dass man sich anschaut, was braucht man niederrangig vielleicht an zusätzlicher Infrastruktur in der Straße, was braucht es als Mobilitätskonzept für die Region. 2024 müssen wir einen Schritt weiterdenken, als noch eine Autobahn durch unsere Felder zu betonieren. Jede zusätzliche Straße zieht zusätzlichen Verkehr an.“ Die Lösung soll gemeinsam mit dem Land präsentiert werden. Ob das heuer sein wird, ist noch offen.