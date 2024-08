Bruckner-Feiern: Rederin der Stadt Linz steht fest

Endlich die Festvertretung festgelegt

Nun steht auch fest, wer bei den kommenden Feierlichkeiten für die Stadt Linz teilnimmt: Vizebürgermeisterin Karin Hörzing. Sie wird sowohl am Mittwoch, 4. September in Ansfelden anlässlich des Geburtstagskonzerts als Festrednerin die Stadt Linz vertreten, als auch bei der Klangwolke am Samstag, 7. September sowie bei der großen Eröffnung des Brucknerfests am Sonntag, 8. September.