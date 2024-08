„Vor Herbert Kickl muss keiner Angst haben“

„Krone“: Herr Spalt, Sie sind im November 2022 für Reinhard Bösch in den Nationalrat eingezogenen. Wie war der Wechsel in den Nationalrat?

Thomas Spalt: Ich hatte ja schon viele Jahre Erfahrungen in der Politik gesammelt, auch als Stadtrat in Feldkirch, aber es war schon eine Umstellung. Der Umgangston ist im Nationalrat doch etwas rauer, die Themenlage ist vielfältig, aber im Großen und Ganzen sind es intensive, spannende Aufgaben.