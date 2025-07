Eruptiver Geniestreich am Sonntagmorgen

Finnischer Männerchor

Höchst eindrucksvoll trägt der „YL Male Voice Choir“, ergänzt von den Herren des Prager Philharmonischen Chors und dem Bregenzer Festspielchor, in deklamierenden Ton die Geschichte in finnischer Sprache vor. Der Part der Geschwister wurde gegeben von der Sopranistin Marjukka Tepponen und dem Bass Ville Rusanen, die sich voll in ihre Rollen einfühlten – auch bei den orchestralen Zwischenspielen, die oft klangmalerisch das „Waldweben“ schilderten oder die Glöckchen an Kullervos Schlitten – von den fünf Sätzen waren drei ohnehin rein instrumental.