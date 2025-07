Wenigstens das Ergebnis passte bei der Austria

Positiv war, dass die Lustenauer einen 1:2-Rückstand noch in einen Erfolg verwandelten. „Wir haben uns nach der schnellen 1:0-Führung das Leben selbst schwer gemacht.“ Was dem Trainer gar nicht gefiel: „Unser Spielaufbau war viel zu langsam.“ Was Mader schon im Testspiel gegen den FC Dornbirn bekrittelt hatte. „Ich erwarte mir, dass wir hinten nicht nur herumspielen, sondern Druck nach vorne ausüben. Da muss wesentlich mehr kommen.“ Dasselbe gilt auch für 1:1-Situationen. Für den Trainer braucht es auf jeden Fall eine Steigerung, um am Freitag in Liefering bestehen zu können.