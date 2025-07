Rüscher krempelt Spitalslandschaft um

Deshalb gehe man in Vorarlberg einen anderen Weg: Man denke in den Regionen Nord und Süd und ordne die bestehenden Krankenanstalten zu: Bregenz, Dornbirn, Hohenems dem Norden, Feldkirch und Bludenz dem Süden. Dazu kommen noch das Krankenhaus Maria Ebene in Frastanz für Suchterkrankungen sowie das Krankenhaus Rankweil mit seiner Spezialisierung auf Psychiatrie und Neurologie. Schwieriger sei die strukturelle Neuaufstellung im Norden, denn zwischen den Häusern Bregenz, Dornbirn und Hohenems gibt es viele Ähnlichkeiten. Während Rüscher in Bregenz den Schwerpunkt Orthopädie-Traumatologie sieht, könnte in Dornbirn ein Eltern-Kind-Zentrum entstehen, es könnte aber auch umgekehrt sei. „Einzelne Abteilungen haben eine andere Sichtweise. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, räumte Rüscher ein.