Salzburg: Ins kalte Wasser geworfen

Salzburg in neuer Dimension

Salzburg steht vor der finanziell lukrativsten Saison aller Zeiten, dringt in Österreich in eine neue Dimension vor. Neben den erhofften Millionen aus der Champions League kann das „Bullen“-Imperium bis zu 50 Millionen Euro aus der Klub-WM lukrieren. Dennoch bleibt Salzburg dem eigenen Ausbildungsmodell treu.