Dynamo Kiew gegen Red Bull Salzburg ab 21 Uhr LIVE

Jarmolenko und Co.

Die Bullen erwarten mehrere international bekannte Kicker – zuletzt zu sehen beim bitteren Vorrunden-Aus der Ukraine bei der EM in Deutschland. Gegen Glasgow etwa stand mit Goalie Heorhij Buschtschan sowie Andrij Jarmolenko, Wolodymyr Braschko, Mykola Schaparenko und Wladyslaw Wanat ein Nationalmannschaftsquintett am Feld. Seit dem Krieg ist das Legionärsaufkommen bei Dynamo fast zum Erliegen gekommen, 2024/25 war bisher ein einziger ausländischer Spieler im Einsatz.