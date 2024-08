Neustift feiert mit Politik, Jugend und Polizei

Wir waren am Eröffnungstag vor Ort und haben uns das angesehen. Beim Heurigen Wolff haben sich schon nachmittags viele junge Leute eingefunden. „Wir sind jedes Jahr hier, erhöhte Sicherheitskontrollen sind mir aber nicht aufgefallen, meine Tasche wurde nicht kontrolliert“, sagt Lisa Kargl. Sicher fühle sie sich dennoch am Kirtag. Und was sagt sie zu den Preisen? „Es ist schon teuer, aber das ist man mittlerweile von der Nachtgastronomie gewöhnt“, so die Schülerin.