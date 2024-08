Zwist um Drag Queen: „Kirtag lassen, wie er ist‘“

Wolff: „Ideal ist das nicht“

Dem Obmann des Weinbauvereins Neustift am Walde Peter Wolff passt das aber gar nicht in den Kram. „Ich habe erst vor einer halben Stunde per Aussendung davon erfahren, das hat mich schon überrascht“, so Wolff in einer ersten Reaktion der „Krone“ gegenüber. Innerhalb des Vereins wurde das nicht abgesprochen, kritisiert der Obmann.