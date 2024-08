Neustifter Kirtag: So sieht Sicherheitsplan aus

Von Donnerstag, 22., bis Sonntag, 25. August., geht der traditionelle Kirtag in Neustift am Walde über die Bühne. Er ist für viele Wiener ein Pflichttermin und nach dem Donauinselfest die meistbesuchte Veranstaltung mit kostenlosem Eintritt. Mehr als 100.000 Besucher werden an den vier Tagen im Weinbauort erwartet.