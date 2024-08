Desaster für Babler – SPÖ sagt Interviews ab

In Bewerbungsprozess eingemischt

Zur Vorgeschichte: Luger hatte sich 2017 in den Bewerbungsprozess der Intendanz des Linzer Brucknerhauses eingemischt. Er hat dem späteren Sieger Dietmar Kerschbaum vorab Fragen aus dem Hearing-Prozess zugeschickt. Kerschbaum dürfte sich dann in seiner Zeit als Intendant einiges erlaubt haben. Er soll sich selbst als Sänger (und seiner Frau) üppige Honorare gegönnt und Teile seiner Pflichten an externe Agenturen ausgelagert hat. Stichwort: Selbstbedienungsladen.