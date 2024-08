Druck auf Luger steigt: „Geht sich nicht mehr aus“

Reaktionen aus der Bundes-SPÖ

In der Bundes-SPÖ war am Donnerstag in der Causa Kerschbaum vorerst weiter Zurückhaltung angesagt. SPÖ-Nationalratsabgeordneter und Finanzsprecher Jan Krainer wollte dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) seine Meinung persönlich übermitteln, wie er bei einer Pressekonferenz in Innsbruck auf Nachfrage erklärte. Zu einem möglichen Rücktritt des Bürgermeisters habe er eine „nicht überraschende“ Meinung.