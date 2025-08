Warum das Gericht die Anrainer nun abblitzen ließ

Genehmigung rechtens

Das Landesverwaltungsgericht stellte jedoch klar: In vereinfachten Verfahren zählt ausschließlich das vorgelegte Projekt, nicht die theoretische Leistungsfähigkeit der technischen Anlagen. Solange das eingereichte Konzept – wie in diesem Fall – die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, sei die Genehmigung rechtens. Selbst bei einer hypothetischen Verdreifachung der Kapazität wäre der Schwellenwert für ein reguläres Verfahren nicht erreicht worden, so das Gericht.