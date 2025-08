Woher man kommt, spielt bei Lehre kaum eine Rolle

Produktion führt Statistik an

„Stand Ende Juli gibt es in Oberösterreich 2819 offene Lehrstellen, davon sind 1344 sofort verfügbar“, weiß Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin beim AMS Oberösterreich. Davon die meisten in der Produktion (847), dem Handel (696) und dem Baugewerbe (616). Demgegenüber stehen 1334 Lehrstellensuchende. Das heißt aber nicht, dass jeder Lehrling sofort fündig werde: So hätten die meisten angehenden Lehrlinge genaue Vorstellungen davon, welchen Beruf sie erlernen mögen, und oft auch, bei welchen Unternehmen sie die Lehrstelle antreten wollen, was nicht immer möglich ist.