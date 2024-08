So will die ÖVP die Sozialhilfe neu aufstellen

Kritik an Vorgängen in Wien

Gegen die aktuelle Umsetzung der Sozialhilfe in Wien wendet sich die ÖVP auch bei den Unterstützungsleistungen für subsidiär Schutzberechtigte: Dass diese in Wien entgegen dem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz mehr als die Grundversorgung bekommen, sei verfassungswidrig. Sollte Wien sich weiter über das Gesetz hinwegsetzen, werde die Bundesregierung den Verfassungsgerichtshof (VfGH) anrufen.