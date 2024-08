Linzer Bürgermeister übersteht die Vertrauensfrage

Ab 17 Uhr stimmte die Partei über den Chef ab

Der Bürgermeister nahm am Mittwoch die Frage über seine politische Zukunft selbst in die Hand. Bei dem Treffen in Niederösterreich, das unter dem Titel Sommerakademie läuft, stellte er die Vertrauensfrage. Um 14 Uhr begann die Sitzung in dem feinen Seminarhotel, man sperrte sich ein. „Luger geht wirklich sehr offen und ausführlich mit allen Fragen um“, erfuhr die „Krone“ am Nachmittag per SMS aus der Sitzung.