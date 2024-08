„Beruf Eltern“: Heftige ÖVP-Kampagne gestartet

Ein Dorn im Auge ist der ÖVP, dass für jedes Kind im selben Ausmaß Unterstützung gewährt wird. Das ist in Wien der Fall. Die Regelung gibt es zwar schon seit Jahren, aktuell wird jedoch über die Zahlungen an eine syrische Familie diskutiert. Diese erhalte 4600 Euro Mindestsicherung und mit weiteren Transferleistungen mehr als 6000 Euro netto pro Monat, wie Stocker am Mittwoch ausführte.