„Unerwünscht“: Strache durfte nicht in Nachtlokal

„Politisch motivierte Diskriminierung“?

„Wir leben ja in einem freien Land und es kann ja nicht sein, dass jemand, der sich unwohl fühlt, weil ich da bin, dass das der Grund ist, dass man da des Lokales verwiesen wird“, habe er argumentiert, führte Strache aus – und habe weiter erklärt: „Wir hoffen, dass da keine politisch motivierte Diskriminierung in dem Land der Fall ist und wir in einem freien Land leben.“ Er habe sich immerhin „nichts zuschulden kommen lassen“.