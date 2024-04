Strache will bei Wien-Wahl 2025 antreten

Der Umstand, dass das von ihm „so geliebte“ Wien immer mehr zu einer seelenlose „Durchschnittsstadt“ verkomme und sich immer mehr Bewohner der Bundeshauptstadt in ihrer Heimatstadt „mehr und mehr fremd fühlen“ würden, hätten ihn bestärkt, bei der Wien-Wahl kommendes Jahr wieder in den politischen Ring zu steigen, kündigte er am Dienstag mittels Aussendung an.