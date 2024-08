Der Spaß ist zurück und bestimmt die Zukunft

Der gemeinsam mit Co-Pilot Bernhard Ettel positiv auf das Jahr zurückblickt. „Alles in allem war es eine coole Saison, in Weiz haben wir gewonnen, das war mir wichtig“, strahlt Neubauer. Der in Tschechien vor allem eines wiedergefunden hat: die Freude am Fahren. „Es war großartig und hat wieder so richtig Spaß gemacht.“ Der steht für den 36-Jährigen auch in Zukunft im Vordergrund.