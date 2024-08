Lieber zur Polizei als nur eine Figur im Fußball

Aber noch nicht genug, gingen die schlechten Erfahrungen im Fußballgeschäft für ihn in die nächste Runde: „Zwei Tage vor Ende der Transferzeit ist mir mein Berater abgesprungen.“ Zehn Monate später steht der Verteidiger immer noch ohne Verein da, trotz Angebote aus dem In- und Ausland. „Es war nichts dabei, was auch wirklich Sinn macht. Das Gesamtpaket muss einfach passen, ich brenne immer noch für die richtige Aufgabe“, erklärt Haas. Der sich nicht unter Wert verkaufen will, klare Vorstellungen hat: „Ich hatte auf einen Bundesligisten gehofft, daraus wurde dann aber leider nichts.“