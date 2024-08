Sorda entschied Dauerbrenner mit Doppelpack

Denn die Hausherren führten nach 0:1-Rückstand bis zur 80. Minute 2:1. Erst dann ließ Sorda Thalgaus Abwehrbeton bröckeln, schoss die Austria, bei der „Co“ Özel Trainer Schaider vertrat – per Doppelpack zum 3:2 und damit in die vierte Runde. Zum Cup-Einstieg setzte sich mit Wals-Grünau ein weiterer Westliga-Klub bei Gneis/ASK/PSV nach vier Einwechslungen in Halbzeit zwei 3:0 durch.